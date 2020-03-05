Son dakika... Bakan Soylu'dan Tarafsız Bölge'de flaş açıklamalar: Hepimiz etkileniyoruz, öyle videolar dönüyor ki...

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’den Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 137 bin 878 kişi olduğu bilgisini paylaşırken “Yunanistan’a geçiş yapanların yüzde 25’i Suriyeli. Eğer biz hiçbir şeye dokunmasak yılda 1 milyon göçmen geçer. Yunanistan’ın bunu tutma kabiliyeti yok. ” dedi. Soylu, Ahmet Hakan’ın CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge programında özetle şunları söyledi:

“Şuan itibariyle 137 bin 878 göçmen Yunanistan’a geçti. Bu sadece Edirne’den Yunanistan’a yani deniz hariç karadan geçen göçmen sayısı. Yunanistan sadece 4 binini geri itti. Geri itenlerden bazıları tekrar girdiler. 137 bin 878 göçmen karadan Yunanistan’a giren göçmen sayısı. Geçiş yapanların yüzde 20-25’i Suriyeli. Geçen göçmenlerin rakamlarını nasıl tutuyoruz? Türkiye-Yunanistan sınırında 31 gözlem noktası bulunuyor. 23 sınır karakolumuz var, 8 tane bölüğümüz var, hepsinin kendisine ait 5-5.5 kilometrilik sorumluluk alanı var. Mekanize tugayı var. Bunların tespitleri, onlar sayıyı veriyor. Hangi ilden kaç göçmen çıktı, kaç göçmen sınıra geçti, kaç kişinin sınırı geçtiğini biliriz. Bu bizim işimiz. Yunanistan, göçmenlerin geçişini engeleyemez, bunu tutamaz. Böyle bir kabiliyetleri yok. Edirne’den biz geçen yıl 140 bin kaçak göçmen yakaladık. Eğer biz hiçbir şeye dokunmasak yılda 1 milyon göçmen geçer. Yunanistan’ın bunu tutma kabiliyeti yok. Bu iş başlayınca Cumhurbaşkanım beni her gün aradı ‘mücadeleyi devam ettirin, denizden geçişe müsaade etmeyin’ dedi. Denizden geçişlere müsade etmiyoruz, güvenlik önlemlerimizi eskiden olduğu gibi devam ettiriyoruz. Gelen insan ne kadar? Yaklaşık bir buçuk milyon insan var, tam sınırda. Çadırlarda yaşayan toplam 53 bin 32 kişi. Şu hareketlenme Türkiye’ye doğru gidiyor. Mesele sadece terör koridori değil, burada bir insanlık dramı var. Türkiye tehdit ediliyor bir göç tehditiyle. 3 milyon 578 kişi var İdlib ve çevresinde. Bu kişilerin tamamen Türkiye’nin içine itilmesi, ya ölecekler ya geçecekler. Bizim taşıyabileceğimiz bir kapasite var, taşıyamayacağımız bir kapasite var. ... Yunanistan’a göçmenler arasında geçmeye çalışan 14 FETÖ’cü yakalandı.

BİZATİHİ BİZİM KARARIMIZ

(Şehit haberinin geldiği gece yaşananlar)

İlk etaptan sonra Milli Savunma Bakanımız Hulusi Bey hemen Hatay’a gitti. (Hatay Valisinin açıklama yapması) Bizim kararımız. Bizatihi bizim kararımız. Şunu ifade edeyim, biz bir kriz masasının içerisindeyiz. Bazen anlamlandıramadığımız işler çıkıyor. Bir terör olayı oluyor, deniyor ki 30 kişi öldü, sonra deniyor ki 20, sonra deniyor ki 15 kişi hastanede. Biz defalarca bununla karşı karşıya kalmış bir ülkeyiz. Bunlar içimizi çok acıttı. Sahada böyle bir işle karşılaştığınız zaman o haliyle deniyor ki orada iki şehidimiz var. Bunu sahada yönetmelisiniz. O arada tabutlar geliyor hastaneye, sayıyorlar 60 tane tabut, 60 tane şehit var diyor. Biz meseleyi bir taraftan kriz masaında yönetmeliyiz bir taraftan da orada Sayın Valiye halkı bilgilendirmek adına, doğru bilgiyi doğru bir şekilde verebilmek adına Sayın Valiyle temas halinde, ne kadar oldu, ne noktadayız.

NASIL SAKLAYACAKSIN?

(Şehit sayısı gizlenebilir mi?)

Nasıl saklanacak nasıl saklayacaksın? Annesinden mi saklayacaksın, babasından mı saklayacaksın? Bir saat saklarsın yarım saat saklarsın. Böyle bir devlet olabilir mi? Biz ciddi bir devletiz. Bir devlet bunu yapabilir mi?

SOSYAL MEDYA TEDBİRLERİ ÇOK NET

(Sosyal medyanın yavaşlaması)

Hayatımızın diğer alanlarında da sosyal medyada yalan haberlerle esir olacağız. Hepimiz etkileniyoruz. Öyle bir videolar dönüyor ki, toplumun bütün duygularını, kılcal damarlarını harekete geçirmemesi, bütün sinir uçlarını perişan etmemesi mümkün değil. Sosyal medyada alacağınız tedbirler var, bunu uyguluyorsunuz. Bariz ve çok net bir tedbirdir.

HAKARET ETME HAKKINIZ YOK

Sınır ötesi operasyonların bir çoğunda Türkiye’de bir koro var. Israrla Türkiye’nin buralara giderse kazançsız çıkacağını ortaya koymaya çalışan bir koro. TSK’yı bir şekilde demoralize etmeye çalışan, sistemli. Bir taraftan Avrupa, Türkiye’yi bir köşeye itmeye çalışıyor. Amerika bu işlerin içinde değilmiş gibi kendini dışarıda tutmaya çalışıyor. Tamamı ciddi bir baraj kurmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız şehitler tepesinin ne anlam ifade ettiğini ortaya koydu. ‘Ona karşı olanlar şerefsizdir, onursuzdur’ dedi.

Çıkıp da buna şu adam şerefsizdir, onursuzdur demedi. Bizi tarih anacak. Bir tarih yeniden oluşuyor. Elbette ki sıkı tartışmalar olabilir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na direkt hakaret edeceksiniz böyle bir hakkınız yok ya. CHP uzun zamandan beri parti olarak bu stratejiyi uyguluyor. CHP gayri milli bir sürece doğru itilmektedir.

ODATV GÖZALTILARI

Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da. Cumhuriyet Başsavcılığı talimat yazar, der ki siz bunu alın. Kime der bunu, polise der. Bu talimat genellikle mesai saatinden sonra gelir ve polis çalışmaya başlar. Süreç böyle işler yani. Bunu bulduğu an sisteminde gece, sabah, akşam almak zorundadır. Neden? Kaçarsa o anda yapmış olduğu adli kolluk hizmetini yerine getirmediğinden dolayı sıkıntı yaşar. Şimdi burada Adalet Bakanlığı bu konuda yeni bir düzenleme yapıyor. Mesela adam gece 04.00'te otelde yatıyor, ya kardeşim 07.00'de al.

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN UMUTLUYUM

Recep Tayyip Erdoğan rasyonel bir liderdir ve o rasyonelitesinin sonucunu yarın akşam hem insanlık adına, hem coğrafyamız adına, hem huzur adına, hem de barış adına çıkabileceğini... İzlediğimiz yol belli çünkü, biz yanlış bir yol izlemiyoruz. Görüşmeden umutluyum."

İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Kadın Yürüyüşü'ne izin yok

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilmek istenen "Kadın Yürüyüşü"nün İstiklal Caddesi'nde düzenlenmesine izin verilmeyeceğini belirten Bakan Soylu "İstiklal Caddesi bundan muaf. Ülkelerin böyle hakları var. Yeni Kapı'dan Kadıköy'e her yerde yapabilirsiniz. İstiklal Caddesi'nde böyle bir şey yaptırmıyoruz." diye konuştu.