AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 21:30,
Son dakika haberi... Bakan Soylu, sınırdan ayrılan göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısını açıkladı. Soylu,"Saat 21.02 itibarıyla ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin şu bilgiyi verdi: "Saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 36 bin 776."
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