Son dakika haberi: Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var " dedi.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
- (Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.
- Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.
- Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.
- (Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi
- Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.
- Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var
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