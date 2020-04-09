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AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 20:17,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı

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Son dakika haberi: Bakan Soylu karantinadaki kişi sayısını açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var " dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

- (Terörle mücadele) Yılbaşından itibaren 22 bin operasyon gerçekleştirdik.

- Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız.

- Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil.

- (Koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan) 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi

- Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda.

- Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var

 

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