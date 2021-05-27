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Haber Giriş: 27.05.2021 - 18:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

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Son dakika haberi: Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Karşı Şiddeti Araştırma Komisyonu"nda yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadelerini kullandı.

TBMM'de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

* Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.

* Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik.

* (Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiye ilişkin): Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı." dedi.

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