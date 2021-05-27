Son dakika haberi: Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır

TBMM'de soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

* Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor.

* Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik.

* (Rize'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepkiye ilişkin): Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı." dedi.

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