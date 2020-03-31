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AA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 22:31,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Soylu, emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

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Son dakika haberi: Bakan Soylu, emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu emniyet ve kamudaki vaka sayılarını açıkladı ve "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var" dedi. Bakan Soylu ayrıca "Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık" dedi.

Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü" dedi

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