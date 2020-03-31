Son dakika haberi: Bakan Soylu, emniyet ve kamudaki koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

Soylu: "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili. İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü" dedi