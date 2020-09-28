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Haber Giriş: 28.09.2020 - 18:23 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

İki önemli haber...

1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.

2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...

Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun...

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