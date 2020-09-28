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Son dakika haberi: Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı kategoride aranan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
İki önemli haber...
1- Diyarbakır Annelerinin 18. kavuşması inşallah yarın gerçekleşiyor.
2- Kırmızı kategoride aranan PKK Terör Örgütü mensuplarından birine daha sınırlarımız içerisinde çizik...
Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları ruhunuz şad olsun...
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