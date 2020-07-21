Son dakika haberi... Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır'da ele geçirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Son bir ayda ele geçirilen kenevirin 50 milyon 250 bin kök, esrarın ise 10 tona ulaştığını belirten Bakan Soylu, "Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit yok." ifadesini kullandı.