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AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 23:19 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Soylu açıkladı! Turuncu kategorideki iki terörist öldürüldü

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Son dakika haberi: Bakan Soylu açıkladı! Turuncu kategorideki iki terörist öldürüldü
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Son dakika... Bakan Soylu: "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da turuncu kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi."

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da turuncu kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi."

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