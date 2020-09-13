AA
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Son dakika haberi: Bakan Soylu açıkladı! Turuncu kategorideki iki terörist öldürüldü
Son dakika... Bakan Soylu: "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da turuncu kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi."
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bugün şehidimizin şehadetinden sonra Yüksekova'da turuncu kategoride aranan teröristler Eyyüp Alper ve Ahmet Akman ölü ele geçirildi."
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