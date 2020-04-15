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Haber Giriş: 15.04.2020 - 23:05,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan 'Telafi eğitimi düzenlemesi' açıklaması

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk'tan 'Telafi eğitimi düzenlemesi' açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Meclis'te kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

TBMM’de kabul edilen “Telafi eğitimi düzenlemesi” kısmi ve hızlandırılmış bir “telafi” sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz.

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