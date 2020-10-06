Son dakika haberi... Bakan Selçuk yüz yüze eğitimde detayları açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi?

Selçuk, Haber Global televizyonunda canlı yayınlanan "Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum" adlı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına değinen Selçuk, "Bütün duygumuz, düşüncemiz ve ruhumuz orada. Azeri Türklerinin haklı davası bizim de haklı davamızdır. Desteklerimiz bütün yurt sathında ve bütün vatandaşlarımızla alakalı olarak güçlü bir şekilde devam ediyor. Anbean izliyoruz ne olup bittiğini. Bu işgalci gidişatın bir an önce sonlandırılması ve haklı davanın gereğinin yerine getirilmesi için de temennilerimiz elbette çok güçlü bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin 12 Ekim'de başlama kararını anımsattı. Küresel düzeyde bir problemle karşı karşıya olunduğunu anımsatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Her bir bireyin hayatında belirli değişiklikler oluyor. Bu çok zor bir süreç. Kolay değil yaşanması. Bu anlamda elbette herkesin bir söyleyeceği var. Herkes kendi fikrini söylüyor vatandaş olarak, dünyada yaşayan bir birey olarak... Ancak bu mesele çok temelde tıbbi ve pedagojik olarak ciddi bir bilimsel çerçeve gerektiriyor. Bu mesele 'Sana göre, bana göre' meselesi değil. Kanıta ve veriye dayalı olarak gidişat nedir, dünyada neler oluyor? Geçtiğimiz pazar günü Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim müşavirleriyle 2 saatlik bir toplantımız oldu. O toplantıda tekrar tekrar 'hangi ülke neler yapıyor?' diye baktık. Kıta Avrupası açısından bakıldığında tümünün açtığını ve hatta 10-12 yaş altında maske olmadığını, tam zamanlı açtıklarını haftada 5 gün, bütün kademelerde, kimisinde sadece öğretmenlerde maske olduğunu kiminde lise düzeyinde maskenin gerekli olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Aslında her ülkenin kendi özel durumu vardır. Hepimizi küresel gidişatla ülkemizdeki gidişatı iki eksen gibi düşünüp bu iki eksenin bize göre nasıl olması gerektiği konusunda bilimsel kararlar vermek zorundayız."

Selçuk, salgın bittiğinde uzaktan eğitimin devam edeceğini belirterek, uzaktan eğitimden faydalanacaklarını aktardı.

Uzaktan eğitimin kendi özel tercihleri olmadığına dikkati çeken Selçuk, "Bu bir mecburiyet. Dünyada koşullar ne olursa olsun, bizim ödevimiz bunun tedbirini almak. Bizim ödevimiz bu. Bunun tedbirini almak üzerinden baktığımızda da Türkiye'nin neler yaptığını konuşacağız. Bu bir mecburiyet şu anda bunu yapmak durumundayız. Sadece okullarla ilgili değil, sokakta birçok paydaşla ilgili de problemler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimde başlayacak yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Biz haftada 2 gün açtığımız için, ilk 2 gün sınıfın yarısı geliyor, daha sonraki 2 gün sınıfın diğer yarısı geliyor. Aylar önce senaryolarımız olduğunu söylemiştim. Bugün senaryolar gerçek oldu ve uyguluyoruz. Planlardan bir tanesini bu 2-2 gün meselesinde uyguluyoruz. Çocuklarımızın bu suretle daha kontrollü bir şekilde okula gidiş gelişlerini, okul yöneticileri, öğretmenler, velilerimiz açısından daha anlaşılabilir ve denetlenebilir bir süreç olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Burada bazı alışkanlıklar da ediniliyor. Çocuklar ortama alışıyor, neyi, nasıl yapmaları gerektiği konusunda daha bilinçli ve duyarlı oluyor. Öğretmenlerimiz bazı şeyleri öğreniyor. Dolayısıyla bu sürecin kontrollü olmasının başka bir amacı var. Yoksa biz de İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi 'hepsini açtık' derdik ama Türkiye'nin koşulları biraz daha farklı. Onun için koşullara göre bunu yapıyoruz."

Bakan Selçuk, konuşmasının devamında velilerin okulların açılması isteği, öğretmenlerin teneffüslerdeki durumu gibi konularda da değerlendirmeler yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin şimdiki durumuna ilişkin soruyu Selçuk, şöyle yanıtladı:

"Aslında martın başında, 13'ünde çocuklar okumayla ilgili temel aşamaları bitirmiş oluyor. Hatta nisanda okuma bayramı olabilir. Buradaki problem akademik olmaktan ziyade o iletişim ve duygu bağının kesilmiş olması. Bütün ülkenin ve ailelerin birden bir tedirginlik içine girmiş olması, asıl problem bu. Yoksa çocuklar için yaz okulu yaptık, bu 2'ler için. 'Okuma yazma konusunda eğlenceli oyunlar, kuklalar, animasyonlar, videolar.' var dedik. Çocuğun öğrendiğini tekrar etmesi için oyun tabanlı bir yaklaşımla oradaki eksiğini giderdik."

Selçuk, her okulda Kovid-19 Takip Kurulları'nın olduğunu ve onların öğretmende veya öğrencide herhangi bir pozitif vaka çıkması durumunda her aşamayı takip ettiğini anlattı.

Sağlık kuruluşu ve ilgili uzmanın önerileri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Selçuk, "Diyelim ki, bütün okulun karantinaya alınması gerekiyor, alırız. Önemli olan sağlık. Bu sağlık koşulları dikkate alınarak da bizim eğitimi sürdürmemiz." ifadelerini kullandı.

Servisçiler Odası'yla okul servislerinin dezenfekte edilmesi üzerine aylardır çalıştıklarını dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların yarısı okula geldiği için servislerin de yarısı dolu. Bu yüzden risk orada da yarıya iniyor. Bu bir ön koşul. Her bir çocuğun nerede nasıl servise bindiği, hepsi bizde kayıtlı. Okul servisleri dezenfekte edilmediğinde ciddi riskler taşıyan bir ortam. Bunun da ne kadar aralıkla nasıl yapılacağının bir standardı var. Bu konuyla ilgili bir el kitabı var. Bu el kitabında hangi gün, nasıl, ne kadar süreyle, yapıldıktan sonra havalandırma için ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Çünkü dezenfektanın kullanılması halinde hemen oraya öğrencilerin ya da öğretmenlerin binmesi doğru değil."

Bakan Selçuk, okul yönetimi ve öğretmenlerin tamamının, öğretmen odasında, okulun ıslak zemininde, bahçesinde, koridorunda ve serviste neyin nasıl yapılması gerektiğinin adım adım yazıldığı bir dokümana sahip olduğunu, her bir öğretmen ve yöneticinin bundan mesul olduğunu ve buna ilişkin bir aplikasyon hazırladıklarını kaydetti.

"8. VE 12. SINIFLARA YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SINAV MUHTEVASINDA OLAN DERSLER VERİLECEK"

"Yüz yüze eğitimde hangi dersler verilecek?" sorusu üzerine Selçuk, şunları kaydetti:

"İlkokullarda hayat bilgisi, Türkçe, matematik dersleri veriliyor. 2'inci sınıflardan itibaren bunun yanı sıra bir saat yabancı dil var. 4'üncü sınıftan itibaren de bir saat din bilgisi var. Böyle baktığımızda aslolan yani çocukların esasen omurgada sorunlu olduğu dersler. Çünkü biz müzikle sporla ilgili yakın teması gerektiren dersleri yapmıyoruz ama bu tür dersler hem EBA hem de okul için standart. 8'inci sınıflarda da LGS muhtevasında yer alan dersler var. Onlar da fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri. 12'inci sınıflarda ise YKS'ye hazırlık için olan dersler var. Kişinin neyi seçtiğine bağlı olarak matematik, edebiyat, fizik, kimya, diğer sosyal dersler olabilir. Hangi alana yöneldiğine bağlı olarak değişir."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınava hazırlanan öğrencilere yönelik ek yüz yüze eğitim yapılacak mı?" sorusuna, "Bu planlama hazirandan beri var ve yapılıyor. Destekleme Yetiştirme Kursu dediğimiz kurslar var. Bu kurslar hafta sonları yapılıyor." yanıtını verdi.

Sınava girecek öğrenciyi sadece "sınav öğrencisi" olduğu için dikkate almadıklarını, sınava girecek öğrencinin psikososyal durumunun ve beklentilerinin daha farklı, kaygısının yüksek olduğunu ifade eden Selçuk, bu meseleye öğrencilerin ruh sağlığı açısından pedagojik olarak da baktıklarını söyledi.

Lise 1, 2 ve 3'üncü sınıfların okula gelmediğini anımsatan Selçuk, öğrencilerin hafta sonları da okula gelebileceğini, bu konuyla ilgili okul yöneticilerine yönelik son derece esnek yaklaşımları olduğunu ifade etti.

"SINAV ŞEKLİMİZİ DÖNÜŞTÜRÜRSEK ÖLÇE DEĞERLENDİRME AÇISINDAN PROBLEM ÇIKIYOR"

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde sınavların yapılma yöntemine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Sınavlar yüz yüze olacak. Sınavlar yüz yüze olacağı için EBA TV'deki derslerin izlenmesi bir zaruret. Onu izlemezse sınavların içeriği oradan sorulacağı için öğrenci açısında problem olabilir. Niye yüz yüze yapıyoruz? Çünkü eğer sınav yapmazsak, yüz yüze yapmazsak ya da sınav şeklimizi dönüştürürsek ölçe değerlendirme açısında uzun vadeli en 4-5 seneyi kapsayan bir problem çıkıyor. Problem şu, öğrencilerin öğrenme kayıpları arttıkça bir sonraki yılın öğrenme içeriklerini almayla ilgili zemin basamak basamak ortadan kalkıyor. O yüzden de bu öğrenme kayıplarını aza indirmemiz lazım."

Destekleme Yetiştirme Kurslarında 1 milyon 68 bin öğrencinin olduğunu aktaran Selçuk, "Eksikleri varsa tamamlayalım diye bu kursları yapıyoruz. Öğrencilerimiz hafta sonları 8-10 kişilik küçük sınıflarda öğretmenlerimizin sayesinde sorma, soru çözme, konu anlatımı gibi her türlü eksiğini gideriyor. Bunu şimdi artırarak devam ettireceğiz." dedi.

"BÜTÜN EĞİTİM İÇERİKLERİMİZİN MOBİL VERSİYONU VAR"

"Cep telefonu eğitim öğretim için doğru bir araç mı?" sorusu üzerine Selçuk, "Araç nötr bir şey. Yani nasıl kullandığınıza bağlı. Çocukların masaüstü bilgisayar yerine telefona iletişim kurmayı tercih etmeleri yeni bir şey değil. Biz bu süreçte bunu görüyoruz. Çocukların bilgisayar olmasına rağmen cep telefonundan girmeyi daha kolay bulduğunu, inanılmaz hızda yazıştığını ve kayıt aldığını görüyoruz. Bu yüzden de bütün soru havuzumuz ve eğitim içeriklerimizin mobil versiyonu var. Bu anlamda ayrıca okullarımızdaki bilgisayarlardan da yararlanmaları da istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 12 bin 111 EBA Destek Merkezi kurduklarını, merkezlerin her birinde 8-10 bilgisayar olduğunu, öğrencilerin evine en yakın merkeze giderek çalışabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA'da yaşanan teknik sorunun hatırlatılması üzerine, "En kötümser durumda bile bir fırsat olabileceğine dair bir anlayışımız var. Meseleye 'Kriz var, mahvolduk.' diye bakmam. 'Bunu nasıl fırsata dönüştürürüz?' diye bakarım. Tamamen olumsuz diye bakmak problem çözme yaklaşımıma aykırı. O mesele çok ilginçtir. İlgili operatör bu kadar çok öğrencinin EBA'ya aniden girmesini bir siber saldırı var zannederek bir tedbir almışlar. Ayrıca, yurt dışından iki ayrı yerden de siber saldırı var. 4-5 saat yavaşlama oldu. Çocuklar normalde 2 saniyenin altında girerler EBA'ya ama o gün 30 saniyeye kadar çıktı bu giriş meselesi. Yine girdiler ama çok uzadı girişler." diye konuştu.

Salgın döneminde tüm öğrenciler için canlı ders yapacak tek bir ülke olmadığına, bu altyapının Amerika'da da Kanada'da da İngiltere de Türkiye'de de bulunmadığına işaret eden Selçuk, Çin, Fransa ve Türkiye'nin uzaktan eğitim için televizyon kurduğunu, EBA benzeri bir ulusal platformun birçok ülkede olmadığını anlattı.

Bakan Selçuk, tablet bilgisayarların öğrencilere öncelik sırasına göre dağıtılacağını, kardeş sayısına, devlet yardımı alma durumu gibi kriterlere bakılacağını ve buna göre bir planlama yapılacağını ifade etti.

1,5 milyon öğrencinin evinde bilgisayar olmadığını ya da kardeş sayısı fazla olduğundan bilgisayarın hepsine yetmediğini aktaran Selçuk, "Bunu nereden biliyoruz? Hangi çocuk EBA'ya girmiş, kaç saniye kalmış, hangi derslere bakmış, bunları hepsini takip ediyoruz. Hiç erişemediğimiz kaç çocuk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de EBA Destek Merkezlerine gidip orada çalışabilir. Bunun sayısını da 20 bine çekerek her çocuğumuzun erişimi konusunda sıkıntı olmamasını temin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Selçuk, mezra ve köylerdeki çocuklara ulaşabilmek için de yaklaşık 240 mobil EBA aracının olduğunu kaydetti.