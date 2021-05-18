Son dakika haberi: Aşılamada yeni gruba geçildi! 40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için randevular açıldı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Selçuk şu ifadelere yer verdi:

"Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini şu sözlerle aktardı:

"Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz."

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