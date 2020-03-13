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Haber Giriş: 13.03.2020 - 01:39,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 16 Mart'tan itibaren tatil edilmiştir

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 16 Mart'tan itibaren tatil edilmiştir
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüse karşı alınan tedbirlerle alakalı açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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