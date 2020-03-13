Son dakika haberi: Bakan Selçuk: 16 Mart'tan itibaren tatil edilmiştir

Twitter'dan açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart’tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) March 12, 2020