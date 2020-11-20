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Haber Giriş: 20.11.2020 - 00:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi: Bakan Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci vefat etti.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

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