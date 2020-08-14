Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangınla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Yangın tamamen kontrol altında, vatandaşlarımız evlerine gönül rahatlığı ile dönebilir.



Maalesef iklimin değişmesi hava sıcaklıklarının artması bizi her sene daha fazla yangınla karşı karşıya bırakıyor.



Yangında 150-200 hektar alan zarar gördü.









