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Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangınla ilgili açıklama

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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli'den İzmir'deki yangınla ilgili açıklama
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Bakan Pakdemirli, İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Pakdemirli, ''Yangın tamamen kontrol altında, vatandaşlarımız evlerine gönül rahatlığı ile dönebilir.'' dedi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Yangın tamamen kontrol altında, vatandaşlarımız evlerine gönül rahatlığı ile dönebilir.

Maalesef iklimin değişmesi hava sıcaklıklarının artması bizi her sene daha fazla yangınla karşı karşıya bırakıyor.

Yangında 150-200 hektar alan zarar gördü.

İzmirde korkutan yangın
İzmir'de korkutan yangın!





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