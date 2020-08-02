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DHA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 23:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı

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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı
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Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa’daki orman yangınlarının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Son dakika haberi...

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy’deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi

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