Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli duyurdu... Milas yangını kontrol altında

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlara ilişkin son durum hakkında basın toplantısı düzenlemişti. Buradaki değerlendirmeleri sırasında Pakdemirli, Milas'taki yangın ile ilgili olarak, "Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

272 YANGIN KONTROL ALTINDA

Orman Genel Müdürlüğü'nden (OGM) yapılan açıklamada, son 14 günde 53 ilde çıkan 275 orman yangınından 272’sinin kontrol altına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, Muğla’nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmasının sürdüğü belirtilmişti.

Bakan Pakdemirli'nin son açıklamasına göre; Milas'taki yangının kontrol altına alınmasının ardından Türkiye genelinde 273 yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ve Köyceğiz ilçelerinde ise yangın devam ediyor.

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