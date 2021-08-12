Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli duyurdu! Köyceğiz ve Manavgat yangınları kontrol altında

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle;

Muğla Köyceğiz yangını da kontrol altına alındı.

Burdur Bucak yangınıyla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık araştırmalarına devam ediyor.

Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı.

(Dün öğleden sonra çıkan orman yangını) Manavgat'ta çıkan yangın kontrol altına alındı.

Burdur'un Bucak'a bağlı Çobanpınar köyünde öğle saatlerinde orman yangını çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, Özkaraseki Mahallesi ve Narağacı Mahallesi'ne sıçramıştı. Yangın nedeniyle birçok mahalle ve köy tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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