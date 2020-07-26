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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Tüm orman yangınları kontrol altında
Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.
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