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AA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 19:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Tüm orman yangınları kontrol altında

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Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli açıkladı! Tüm orman yangınları kontrol altında
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Son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Isparta'da bir, İzmir'de bir, Kahramanmaraş'ta bir, Kastamonu'da bir, Elazığ'da iki, Kütahya'da bir, Çanakkale'de 5 olmak üzere 12 yerde yangınlarla mücadele edildi. Tüm yangınların şu saat itibarıyla söyleyebilirim ki hepsi kontrol altında. Hepsinin soğutma faaliyetleri sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor..

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