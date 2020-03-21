Haber Giriş: 21.03.2020 - 18:45,
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Üsküdar'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde corona virüs ile ilgili son dakika koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Son dakika haberler... Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" dedi.
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