Son dakika haberi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte belge yayınlandı. Kamuoyununa gizli diye sunuldu. Amaç güven kaybı yaratmaktı. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Panik duygusaldır. Akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Duyguyla değil akılla hareket etmeliyiz. Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Birçok ülke kontrolü kaybetmiştir. Artık tanılardan çok kaybedilen hasta sayısı açıklanmaktadır.

Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız iyi halde.

Bugün Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu.

Burada özellikle laboratuvar sayımızı ilk önce 16'ya daha sonra bütün büyük şehirlerde çalışmaya, kiti ise bütün ülkeye vereceğiz. Hızlıca hareket ederek daha fazla fayda almaya çalışacağız. Ayrıca Umre'den gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık.





Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yasağı konuldu.

Bu dönemde sağlık durumları takip edilip 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca ALO 184 SABİM hattı, Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız corona virüs hattımız olarak hizmet vermeye başlamıştır. Devlet tedbirleri olarak, kongre konferans gibi tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Bugün itibari ile İçişleri Bakanlığımızın birçok mekanın faaliyetlerini askıya aldı. Müze ve kütüphanelerin kullanımına kısıtlama getirildi.





Şu anda çıkan yeni pozitif vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bazı haberler devam edecek.

Bizi riskten koruyacak tedbirlerimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara daha dikkatli olalım. Bu müacadele devam edecek. Zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza uyarı yapmak istiyorum. Türkiye'ye dönmekte ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen vatandaşlarımızın 14 gün kuralına uyması gerektiğini bilsin. Bu günler böyle sürmeyecek, çok geçmeden hayatlarımıza dönmüş olacağız.