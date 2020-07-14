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DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Bu söylenti yanlış

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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Bu söylenti yanlış
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında koronavirüsün(corona virüs) etkisini kaybetmediğini belirterek uyarıda bulundu. Bakan Koca, ''Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor.'' dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."   

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