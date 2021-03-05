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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.03.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: 'Hasta artışı görülüyor'

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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması: 'Hasta artışı görülüyor'

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek koronavirüs salgınının değerlendirmesini yaptı. Koca, polikliniklerde hasta artışı olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu:

"İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız."  ifadelerini kullandı. 

 

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