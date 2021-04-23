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GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! Vakalarda düşüş görüldü
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Haber Giriş: 23.04.2021 - 19:58 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması! Vakalarda düşüş görüldü

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) sürecinde İstanbul için umut veren gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Başta vakalar olmak üzere düşüş gerçekleştiğini bildiren Koca, yoğun bakım yükünün ise devam ettiğine dikkat çekti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İl Sağlık Yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık %20 düşüş oldu. Polikliniklerde ve yatan hasta sayısında da düşüş var. Ancak yoğun bakım yükü devam ediyor. Kısıtlamalara uyum hissedilmeye başlandı. Birlikte başaracağız."

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