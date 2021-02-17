Son dakika haberi: Bakan Koca'dan dolandırıcılara karşı aşı uyarısı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı dolandırıcılarına karşı uyardı. Twitter'dan paylaşım yapan Koca, "Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin." ifadelerini kullandı
Dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.
Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır. SABİM 184'e ihbar edin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 17, 2021