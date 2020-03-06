Haber Giriş: 06.03.2020 - 18:22,
Son dakika haberi: Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Haberler uydurmadır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yapılan yalan haberlere tepki gösterdi.
Bakan Koca'nın açıklaması paylaşımı şöyle;
Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam?
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