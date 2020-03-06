Son dakika haberi: Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Haberler uydurmadır

Bakan Koca'nın açıklaması paylaşımı şöyle;

Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam?