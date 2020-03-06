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Haber Giriş: 06.03.2020 - 18:22,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Haberler uydurmadır

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Son dakika haberi: Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Haberler uydurmadır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs ile ilgili yapılan yalan haberlere tepki gösterdi.

Bakan Koca'nın açıklaması paylaşımı şöyle;

Bu akşamki programımda bir basın açıklaması yok. Haber uydurmadır. Acaba diyorum, bu akşamı, arkadaşlarımla, Koronavirüsle ilgili uydurma haberleri nasıl önleyeceğimiz konusuna mı ayırsam?

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