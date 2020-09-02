Son dakika haberi: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:





BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNİ YAŞIYORUZ



Uzun bir süredir koronavirüs aramızda zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Hastaların ve yitirdiğimiz canları sayısı tüm dünyada olduğu gibi artıyor. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Tatil yerlerinde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz.





29 BİN 865 SAĞLIK ÇALIŞANINA VİRÜS BULAŞTI



Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla geçirmektedir. Başka insanlar için. 29 bin 865 çalışanımıza virüs bulaştı, 52 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti.



EN FAZLA ARTIŞ ANKARA'DA



İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Ülke genelinde durum kontrol altında. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa da ciddi artış var. Virüs gücünü kaybetmedi. Özellikle ağır hasta sayımızı azaltmamız gerekiyor.



FİLYASYON EKİPLERİNİN SAYISI ARTTI

İzolasyon kuralına uymayan 153 bin kişi tespit edildi. Filyasyon sayısını 10 bin 802’ye çıkardık. Sorunlu illerde sayıyı artırıyoruz. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altında. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz



BAKAN KOCA TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA TABLOSU'NU AÇIKLADI







YAŞ ARTTIKÇA VEFAT SAYISI ARTIYOR

Yaş artıkça hem erkeklerde hem kadınlarda vefat oranımız dramatik bir şekilde artıyor. 2020’de enfeksiyon nedeniyle hasta sayısı artmazken, koronavirüs nedeniyle sayı artmaktadır









İYİLEŞME ORANLARI







YAŞLARA GÖRE ENTÜBE DURUMU







YAŞLILARIMIZI KORUYALIM

Yoğun bakımdaki hastalarımız 65-70 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Yaşlılarımızı özellikle koruyalım. Özellikle toplum bilim kurulu üyemizin kritik bir önerisi olmuştu. Günlük olarak paylaşılan bilgiler web sayfasında daha ayrıntılı olarak verilecek.



ZATÜRRE VE GRİP AŞISI



Geçen yıla göre bu sene daha fazla grip ve zatürre aşısının tüketileceğinin farkındayız. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Zorunlu kişiler önereceğimiz bir algoritma olacak.



ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?



Vaka sayısının en fazla yaşandığı Ankara. Çeşitli tedbirler alınmaya başladı, örneğin mesai düzenlemesi. Şu an sokağa çıkma (yasağı)gibi durum gündemimizde değil. Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz, tedbirlere uymazsak durum farklı olabilir. Ankara, Kayseri, Konya’da artışın devam ettiğini görüyoruz. Bu anlamda arkadaşlarımız yoğun bir gayret sarf ediyor.



ANKARA’DA NEDEN ARTIŞ VAR?

Bizim gördüğümüz en büyük kaynak; bayram ve bayram sonrası düğünlerde yoğun artışın olduğunu görüyoruz. Düğünlerle ilgili organizasyonun nikah tarzında olması, nişan, kına gibi etkinliklerin yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu.



ATAMA YAPILACAK MI?

Atama ile ilgili önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesi ile alım söz konusu olacak. Döner sermayenin kaldırılması gibi şey söz konusu değil.



EĞİTİM SÜRECİ

Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. 1. Sınıflarla ilgili olarak iki gün okula gitme 5 gün gitmeme gibi durum söz konusu olabilir. Salgının seyri ile netleşecek.





MASKE VE TEMİZLİĞE DİKKAT



İçişleri Bakanlığı ile herhangi bir koordinasyon sıkıntısı yaşamıyoruz. Koronavirüsle etkin bir mücadele içerisindeyiz. Vatandaş olarak dışarıda maskesiz olmamamız, temizlik ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini bir kez daha söylemek istiyorum







