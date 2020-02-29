Son dakika haberi... Bakan Koca yeni koronavirus önlemlerini açıkladı! Üç ülkeye daha tüm yolcu uçuşları durduruldu

Bakan Koca paylaşımında, "COVID-19 ile ilgili olarak; Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.









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