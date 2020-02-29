Haber Giriş: 29.02.2020 - 22:36,
Son dakika haberi... Bakan Koca yeni koronavirus önlemlerini açıkladı! Üç ülkeye daha tüm yolcu uçuşları durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle ilgili alınan yeni önlemleri duyurdu
Bakan Koca paylaşımında, "COVID-19 ile ilgili olarak; Bilim Kurulumuzun önerileriyle, ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbiri daha uygulamaya koyduk. Bu geceden itibaren Türkiye-İtalya, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durdurulmuştur" dedi.
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