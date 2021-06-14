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Son dakika haberi: Bakan Koca 'Yarın yeni bir gün başlıyor' diyerek paylaştı! Aşılamada yeni dönem başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında yeni dönemin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara yarın aşı randevusunu açılacağını bildirdi
Koca paylaşımında, "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!" ifadelerini kullandı.
İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021
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