Son dakika haberi: Bakan Koca 'Yarın yeni bir gün başlıyor' diyerek paylaştı! Aşılamada yeni dönem başladı

Koca paylaşımında, "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!" ifadelerini kullandı.

İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara