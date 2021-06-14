MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Bakan Koca 'Yarın yeni bir gün başlıyor' diyerek paylaştı! Aşılamada yeni dönem başladı
GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Koca 'Yarın yeni bir gün başlıyor' diyerek paylaştı! Aşılamada yeni dönem başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 14.06.2021 - 21:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca 'Yarın yeni bir gün başlıyor' diyerek paylaştı! Aşılamada yeni dönem başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Bakan Koca 'Yarın yeni bir gün başlıyor' diyerek paylaştı! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında yeni dönemin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara yarın aşı randevusunu açılacağını bildirdi

Koca paylaşımında, "İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!" ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi