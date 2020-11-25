Son dakika haberi... Bakan Koca, 'Vakalar artıyor' demişti! Endişelendiren görüntü

Bakan Koca'nın 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Gaziantep, Bursa ve Kocaeli'de belirgin artış olduğunu söyledi. Bakanın uyardığı Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

POLİSLER ANONS YAPTI



Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.