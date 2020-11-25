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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca, 'Vakalar artıyor' demişti! Endişelendiren görüntü

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Son dakika haberi... Bakan Koca, 'Vakalar artıyor' demişti! Endişelendiren görüntü
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’teki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca’nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Bakan Koca'nın 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Gaziantep, Bursa ve Kocaeli'de belirgin artış olduğunu söyledi. Bakanın uyardığı Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

POLİSLER ANONS YAPTI

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi.

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