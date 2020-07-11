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DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 10:49,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi yakalanacak

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Son dakika haberi: Bakan Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi yakalanacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca, ''Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.'' ifadelerini kullandı.

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