Son dakika haberi: Bakan Koca uyardı: Bugün en az 1000 kişi yakalanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Bakan Koca, ''Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.'' ifadelerini kullandı.

Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020