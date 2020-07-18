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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 18.07.2020 - 21:33,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca Twitter'dan paylaşıp uyardı! 'Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı'

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Son dakika haberi... Bakan Koca Twitter'dan paylaşıp uyardı! 'Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı'
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan Erzurumspor'un taraftarına kalabalık yerlerden uzak durma çağrısı yaparak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı" dedi. 

Bakan Koca, Erzurum'da çekilen bir kutlama videosunu Twitter hesabından paylaşarak, Erzurumspor taraftarlarına seslendi. Koca, "Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi. 

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