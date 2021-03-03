Son dakika haberi... Bakan Koca Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.