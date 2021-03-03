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Haber Giriş: 03.03.2021 - 19:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı

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Son dakika haberi... Bakan Koca Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçlarının açıklandığını belirterek, "Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı." dedi.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde.

Son dakika haberi... Bakan Koca Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı

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