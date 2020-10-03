Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli koronavirüs aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Görüşmede, Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verirken, "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.



'TEBRİK EDİYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüntülü görüşmede, "Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.





