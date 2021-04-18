Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları... Durumun vahameti bir kez da gözler önünde!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İnsidansa tablosuna göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu. Çanakkale 962.98 ile en çok vaka görülen il olurken Şırnak ise 47.60 ile en az vaka görülen il oldu. Öte yandan Marmara, en çok vaka görülen bölge olması dikkat çekti.
Türkiye'de illere göre 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." notunu düştü.
EN ÇOK VAKA OLAN İLLER
Çanakkale: 962.98
İstanbul: 920.57
Yalova: 838,25
Kırklareli: 830.44
Tekirdağ: 747.13
EN AZ VAKA OLAN İLLER
Şırnak: 47.60
Siirt: 83.97
Van: 89.01
Şanlıurfa:91.01
Hakkari: 91.26
Öte yandan illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.
3-9 NİSAN TABLOSU
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