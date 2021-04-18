Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka sayıları... Durumun vahameti bir kez da gözler önünde!

Türkiye'de illere göre 100 bin kişide görülen corona virüsü vaka sayıları açıklandı. Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım." notunu düştü.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Çanakkale: 962.98

İstanbul: 920.57

Yalova: 838,25

Kırklareli: 830.44

Tekirdağ: 747.13

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Şırnak: 47.60

Siirt: 83.97

Van: 89.01

Şanlıurfa:91.01

Hakkari: 91.26

Öte yandan illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

3-9 NİSAN TABLOSU

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