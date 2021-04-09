MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi! Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı!
GeriGündem Son dakika haberi! Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 09.04.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi! Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi! Bakan Koca duyurdu: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı!

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da vaka sayılarının mart başına göre yaklaşık 10 kat arttığını açıkladı. Türkiye'deki vaka sayılarının %40'ının İstanbul'da olduğuna değinen Koca, vakaların %85'ini çeşitli koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

İl sağlık yöneticilerimizle salgın sürecini değerlendirdik. İstanbul’da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40’ı İstabul’da. İstanbul’un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul’u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz.

Tespit edilen vakaların %85’ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli.

Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu: İstanbulda vaka sayıları 10 kat arttı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi