Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor

Aşılamada yeni bir safhaya geçileceğini duyuran Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.

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