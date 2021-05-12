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Haber Giriş: 12.05.2021 - 20:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor

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Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni safhaya geçiliyor

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yarından itibaren yeni bir safhaya geçileceğini duyurdu

Aşılamada yeni bir safhaya geçileceğini duyuran Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.

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