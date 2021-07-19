Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada sevindiren rakamlar

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

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