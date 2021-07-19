MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada sevindiren rakamlar
GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada sevindiren rakamlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19.07.2021 - 19:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada sevindiren rakamlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada sevindiren rakamlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz aşı yaptıranların sayısının 39 milyonu geçtiğini, iki doz aşısını yaptıran sayısının ise 20 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi