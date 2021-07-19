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Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılamada sevindiren rakamlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz aşı yaptıranların sayısının 39 milyonu geçtiğini, iki doz aşısını yaptıran sayısının ise 20 milyonu geçtiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %33’üne karşılık geliyor. En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı, 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık %63’üne karşılık geliyor." ifadelerini kullandı.