Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılama yarın başlıyor

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 parça halinde ülkemize gelen 3 milyon doz aşıyı teslim aldığımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla testler tamamlandı. Ülkemize gelen her aşı için bu güvenlik testleri rutin olarak yapılmaktadır. Bildiğiniz gibi daha önce acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için faz-3 çalışması ülkemizde devam eden aşının sonuçlarını talep etmiştik.

Bugün akşam saatlerinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu aşıya acil kullanım onayı verdiğini duyurmuştur.

AŞILANMA YARIN BAŞLIYOR



Önce olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını daha önce de ilan etmiştim. Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ve gönüllü olarak aşı olanlarla birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır.

Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.

Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir.

BAKAN KOCA AŞI OLACAK



Salgının durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamaları uygulamakta kararlıyız. Aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programını başlatacağız.