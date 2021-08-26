Son dakika haberi: Bakan Koca duyurdu! Aşılama risk haritasında tek bir kırmızı il kalmadı

Bakan Koca, "son dakika mesajı ifadesiyle paylaştığı tweet'inde, Şanlıurfa'nın 'kırmızı' kategoriden yüzde 55 aşılama oranını geçerek 'turuncu' kategoriye geçmesi üzerine Türkiye Covid-19 Risk Haritası'nda yüksek riskli şehir kalmadığını aktardı.

Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

"SON DAKİKA MESAJI: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSUNDA SON DURUM BÖYLEYDİ;

Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 test yapılırken 19 bin 616 vaka, 257 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Tabloda 45 il, yüzde 75 aşılama oranını geçerek mavi kategoride yer alıyor.

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