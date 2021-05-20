Son dakika haberi... Bakan Koca duyurdu: 20 Mayıs'ta corona virüsü vaka sayısında flaş gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin karşısına geçti.

Basın toplantısının başında Koca, "Bugün kapanma döneminden sonraki ilk bilim kurulu toplantımızı yaptık. Basın toplantısının başından bir güzel haberi vermek isterim" dedi ve sevindiren gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü."

YATAK VE YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Bakan Koca yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarıyla ilgili de son gelişmeleri duyurdu:

* Vaka sayısı düşmesiyle birlikte hastaneye yatış, devamında yoğun bakım ve entübe olan hasta sayısı ve vefat eden kişi sayısına giderek etkisini göstermeye başlar.

* Şu dönemde vaka sayısıyla birlikte bizim pandemiye ayırdığımız yatak sayımız Türkiye'de toplamda 10 bin 428 idi. şu an 10 bin 428 yatağımız pandemi için ayrılmış durumda. Toplam yatak sayımız 242 bin.

* Toplam erişkin yoğun bakım sayımız ise 31 bin 732. Bunun 10 bin 428'ini pandemiye ayırdık. Bunun yüzde 53.49'u dolu, yani neredeyse yarısına yakını boş.

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