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Haber Giriş: 04.07.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca: Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun

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Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni binası ve tesisleriyle açılıyor. Bakan Koca hastane açılışı ile ilgili olarak, ‘’ Toplam yatak kapasitesi 1.105. Ayakta hasta poliklinik tedavi kapasitesi 3,5 milyon. Yılların Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun.’’ dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılışı ile ilgili olarak bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca’nın mesajı şu şekilde:

Hazırlıkları tamamlanan İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’nin resmi açılışı, COVID-19 sebebiyle ertelenmişti. Toplam yatak kapasitesi 1.105. Ayakta hasta poliklinik tedavi kapasitesi 3,5 milyon. Yılların Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi yeni imkânlarıyla hayırlı olsun.

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