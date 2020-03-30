Son dakika haberi: Bakan Koca corona virÃ¼sÃ¼ vaka sayÄ±sÄ±nda son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

Son dakika haberi... Bakan Koca Twitter hesabÄ±ndan, TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re, Toplam vaka sayÄ±sÄ± 10.827'ye, toplam vefat sayÄ±sÄ± 168'e, toplam iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 162'ye yÃ¼kseldi.

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CORONA VÄ°RÃœS SALGININDA SON 24 SAAT



Yeni tip koronavirÃ¼s ile ilgili son 24 saatte yaÅŸanan geliÅŸmeleri sizler iÃ§in derledik.

Ã–nlemler artÄ±yor



Endonezya'nÄ±n baÅŸkenti Cakarta'da daha Ã¶nce ilan edilen acil durum 19 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

Almanya'da salgÄ±n nedeniyle alÄ±nan tedbirlerin, 20 Nisan'a kadar devam edeceÄŸi bildirildi.

Nijerya'daki ilk Ã¶lÃ¼mÃ¼n ardÄ±ndan birÃ§ok kentte uluslarasÄ± havalimanlarÄ± kapatÄ±ldÄ±, eyaletler arasÄ±nda seyahatler durduruldu, toplu ibadetler yasaklandÄ±, bazÄ± okullarda eÄŸitime ara verildi.

BeÅŸ dakika iÃ§inde kiÅŸinin koronavirÃ¼s sonucunu veren test kitinin, ABD GÄ±da ve Ä°laÃ§ Dairesinden (FDA) acil kullanÄ±m izni aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kenya'da ilk can kaybÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi, Ã¼lke genelinde 19.00-05.00 saatlerinde sokaÄŸa Ã§Ä±kmak yasaklandÄ±. Ãœlkedeki eÄŸlence mekanlarÄ±, sinema salonlarÄ±, gece kulÃ¼pleri ve restoranlar da yeni bir emre kadar kapalÄ± kalacak.

Gana'da, baÅŸkent Akra'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Tema, Obuasi ve Kumasi ÅŸehirlerine seyahatler yasaklandÄ±.

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 11 Nisan'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

Trump, 2,2 trilyon dolarlÄ±k ekonomik teÅŸvik paketini onayladÄ±



ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, salgÄ±nla mÃ¼cadele ve salgÄ±n nedeniyle zarara uÄŸrayan kiÅŸi ve iÅŸletmelerin sÃ¼bvanse edilmesini Ã¶ngÃ¶ren 2,2 trilyon dolarlÄ±k ekonomik teÅŸvik paketini onayladÄ±.

Avrupa BirliÄŸi (AB), Fas'a salgÄ±nla mÃ¼cadele iÃ§in 450 milyon avro yardÄ±mda bulunacak.

Azerbaycan'da ambulans, kurtarma araÃ§larÄ± ve kamyonlar hariÃ§ tÃ¼m araÃ§larÄ±n ÅŸehirler arasÄ± hareketi yasaklandÄ±. BakÃ¼'deki metrolar 07.00-09.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde hizmet verecek. Restoran ve kafeler kapatÄ±lÄ±rken, sadece paket servis hizmeti verebilecek.

Rusya'da Kovid-19 tedavisi iÃ§in yÃ¶ntem geliÅŸtirildiÄŸi iddia edildi.

Papa Franciscus salgÄ±nÄ±n sona ermesi iÃ§in dua etti



Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet BaÅŸkanÄ± Papa Franciscus, Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce sona ermesi iÃ§in dua etti. Vatikan'daki vaka sayÄ±sÄ± 6'ya yÃ¼kselirken, virÃ¼s bulaÅŸanlar arasÄ±nda Papa Franciscus'un olmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

UEFA BaÅŸkanÄ± Aleksander Ceferin, salgÄ±n nedeniyle duran futbol sezonlarÄ±nÄ±n tamamlanabilmesi iÃ§in mayÄ±s, haziran ya da haziran sonunda baÅŸlatmalarÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ ihtimalleri olduÄŸunu, bu tarihlerde baÅŸlayamamalarÄ± durumunda bu sezonun kaybedileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kazakistan'Ä±n Nur Sultan ve AlmatÄ± ÅŸehirlerinde halkÄ±n market, eczane ve zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda evden Ã§Ä±kmasÄ± sÄ±nÄ±rlandÄ±, parklar kapatÄ±ldÄ±. SÄ±nÄ±rlÄ± faaliyet gÃ¶steren toplu taÅŸÄ±ma seferleri, 30 Mart'tan itibaren tamamen durdurulacak.

GÃ¼rcistan, kalitesiz olduklarÄ± gerekÃ§esiyle Ã‡in'den 200 bin hÄ±zlÄ± Kovid-19 testi almaktan vazgeÃ§ti.

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC), Katar, Brunei ve ÃœrdÃ¼n'de Kovid-19 nedeniyle ilk Ã¶lÃ¼mler yaÅŸandÄ±.

DiÄŸer bazÄ± Ã¼lkelerdeki vaka ve can kayÄ±plarÄ± ise ÅŸÃ¶yle:

"Ä°ngiltere 17 bin 89 / bin 19, Hollanda 9 bin 762 / 639, Yunanistan bin 61 / 32, Rusya bin 264 / 6, Avusturya 7 bin 995 / 68, Ã‡ekya 2 bin 422 / 9, Polonya bin 481 / 17. Kuzey Makedonya 241 / 4, Portekiz 5 bin 170 / 100. Bosna Hersek 262 / 6, Bulgaristan 331 / 6."

CORONA VÄ°RÃœSÃœ NEDÄ°R?

KoronavirÃ¼sler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniÅŸ bir virÃ¼s ailesidir. BazÄ±larÄ± insanlarÄ± enfekte eder ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan, Orta DoÄŸu Solunum Sendromu (MERS) ve Åžiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalÄ±klara neden olduÄŸu bilinmektedir.

BELÄ°RTÄ°LERÄ° NELERDÄ°R?

COVID-19'un en yaygÄ±n semptomlarÄ± ateÅŸ, yorgunluk ve kuru Ã¶ksÃ¼rÃ¼ktÃ¼r. BazÄ± hastalarda aÄŸrÄ± ve sÄ±zÄ±, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸlar. BazÄ± insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom gÃ¶rÃ¼lmez ve kendilerini kÃ¶tÃ¼ hissetmezler. Ã‡oÄŸu insan (yaklaÅŸÄ±k% 80) Ã¶zel tedaviye ihtiyaÃ§ duymadan iyileÅŸir. COVID-19 virÃ¼sÃ¼nÃ¼ alan her 6 kiÅŸiden yaklaÅŸÄ±k 1'i aÄŸÄ±r hastalanmakta ve nefes almakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekmektedir. YaÅŸlÄ± insanlar ve yÃ¼ksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tÄ±bbi sorunlarÄ± olanlarÄ±n ciddi hastalÄ±k geliÅŸtirme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± daha yÃ¼ksektir. HastalÄ±ÄŸa yakalanan insanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k % 2'si Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. AteÅŸ, Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ve nefes almada zorluk Ã§eken insanlar mutlaka tÄ±bbi yardÄ±m almalÄ±dÄ±r.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ NASIL BULAÅžIR?

COVID-19 virÃ¼sÃ¼ kiÅŸiden kiÅŸiye, hasta bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ksÃ¼rme, hapÅŸÄ±rma veya solunum esnasÄ±nda havaya atÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k damlacÄ±klar yoluyla bulaÅŸÄ±r. Hasta kiÅŸinin yakÄ±nÄ±nda bulunan diÄŸer kiÅŸiler havadaki damlacÄ±klarÄ± soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacÄ±klarÄ±n etraftaki nesnelere ve yÃ¼zeylere dÃ¼ÅŸmesi ve insanlarÄ±n buralara temas etmiÅŸ kirli elleriyle gÃ¶zlerine, burunlarÄ±na veya aÄŸÄ±zlarÄ±na dokunmasÄ±yla da COVID-19â€™a yakalanmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.Â Bu yÃ¼zden hasta olan bir kiÅŸiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sÄ±k sÄ±k yÄ±kamak Ã§ok Ã¶nemlidir. DSÃ–, COVID-19'un yayÄ±lma yollarÄ± konusunda devam eden araÅŸtÄ±rmalarÄ± deÄŸerlendirmekte ve gÃ¼ncellenmiÅŸ bulgularÄ± paylaÅŸmaktadÄ±r.

CORONA VÄ°RÃœSÃœNDEN NASIL KORUNURUZ?

MÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar yurtdÄ±ÅŸÄ±na yolculuk yapÄ±lmamasÄ± Ã¶nerilmektedir.Â YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n zorunlu olduÄŸu durumlarda aÅŸaÄŸÄ±daki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarÄ±nÄ±n genel bulaÅŸma riskini azaltmak iÃ§in Ã¶nerilen temel ilkeler Yeni KoronavirÃ¼s (COVID-19) iÃ§in de geÃ§erlidir. Bunlar;

El temizliÄŸine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yÄ±kanmalÄ±, sabun ve suyun olmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda alkol bazlÄ± el antiseptiÄŸi kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r. Antiseptik veya antibakteriyel iÃ§eren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eller yÄ±kanmadan aÄŸÄ±z, burun ve gÃ¶zlerle temas edilmemelidir.

Hasta insanlarla temastan kaÃ§Ä±nmalÄ±dÄ±r (mÃ¼mkÃ¼n ise en az 1 m uzakta bulunulmalÄ±).

Ã–zellikle hasta insanlarla veya Ã§evreleriyle doÄŸrudan temas ettikten sonra eller sÄ±k sÄ±k temizlenmelidir

HastalarÄ±n yoÄŸun olarak bulunmasÄ± nedeniyle mÃ¼mkÃ¼n ise saÄŸlÄ±k merkezlerine gidilmemeli, saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna gidilmesi gereken durumlarda diÄŸer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

Ã–ksÃ¼rme veya hapÅŸÄ±rma sÄ±rasÄ±nda burun ve aÄŸÄ±z tek kullanÄ±mlÄ±k kaÄŸÄ±t mendil ile Ã¶rtÃ¼lmeli, kaÄŸÄ±t mendilin bulunmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda ise dirsek iÃ§i kullanÄ±lmalÄ±, mÃ¼mkÃ¼nse kalabalÄ±k yerlere girilmemeli, eÄŸer girmek zorunda kalÄ±nÄ±yorsa aÄŸÄ±z ve burun kapatÄ±lmalÄ±, tÄ±bbi maske kullanÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Ã‡iÄŸ veya az piÅŸmiÅŸ hayvan Ã¼rÃ¼nleri yemekten kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ä°yi piÅŸmiÅŸ yiyecekler tercih edilmelidir.

Ã‡iftlikler, canlÄ± hayvan pazarlarÄ± ve hayvanlarÄ±n kesilebileceÄŸi alanlar gibi genel enfeksiyonlar aÃ§Ä±sÄ±ndan yÃ¼ksek riskli alanlardan kaÃ§Ä±nÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Seyahat sonrasÄ± 14 gÃ¼n iÃ§inde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takÄ±larak en yakÄ±n saÄŸlÄ±k kuruluÅŸuna baÅŸvurulmalÄ±, doktora seyahat Ã¶ykÃ¼sÃ¼ hakkÄ±nda bilgi verilmelidir.

CORONA VÄ°RÃœSÃœ Ä°LE COVÄ°D 19 ARASINDAKÄ° FARK NEDÄ°R?

COVID-19, en son keÅŸfedilen koronavirÃ¼sÃ¼n neden olduÄŸu bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±ktÄ±r. Bu yeni virÃ¼s ve hastalÄ±k, AralÄ±k 2019'da Ã‡in'in Wuhan kentinde salgÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce bilinmiyordu.