Son dakika haberi: Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı! 'Bu tabloya tedbirle destek şart'

Son dakika haberi... Bakan Koca'nın Twitter hesabında paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; bugün 38 bin 308 test yapılırken, bunlardan 2 bin 861'i pozitif çıktı, 106 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı ise 3 bin 845 oldu. Tabloya göre toplam test sayısı 868 bin 565, toplam vaka sayısı 107 bin 773, toplam vefat sayısı 2 bin 706, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1782, toplam entübe hasta sayısı 900, toplam iyileşen hasta sayısı ise 25 bin 582'ye ulaştı

'TESTLERİN POZİTİF ÇIKMA ORANI AZALIYOR'

Bakan Koca, tablo ile birlikte paylaştığı mesajında, "Son 24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25 bin geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart" ifadelerini kullandı.









BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI (24 NİSAN)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

"Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız" diyen Bakan Koca, bu noktadan geri dönüş olmaması gerektiğini söyledi.

İYİLEŞENLERİN SAYISI GÜNLÜK VAKA SAYISINI GEÇTİ

Tabloya göre, dün yapılan test sayısı 38 bin 351. Tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 122 daha artarak 104 bin 912 oldu. Son 24 saatte 109 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 600 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise ilk kez günlük vaka sayısını geçti. Dün 3 bin 246 kişi daha iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 21 bin 737'ye yükseldi.









CORONA VİRÜSTE SON DURUM (23 NİSAN)



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre; dün yapılan 40 bin 962 testten 3 bin 166'sı pozitif çıktı, 115 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 14 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Tabloda; toplam test sayısı 791 bin 906, toplam vaka sayısı 101 bin 790, toplam vefat sayısı 2 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1816, toplam entübe hasta sayısı 982, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18 bin 491 olarak açıklandı.



'BUGÜN DÜNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ'



Bakan Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791 bin 906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin" dedi.