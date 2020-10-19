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Haber Giriş: 19.10.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşarak uyardı: Binmeyin

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Son dakika haberi: Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşarak uyardı: Binmeyin
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı ve vatandaşların binmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Doluysa, Binmeyin! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun.

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