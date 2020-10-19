Son dakika haberi: Bakan Koca bu fotoğrafı paylaşarak uyardı: Binmeyin
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kalabalık bir dolmuşun fotoğrafını paylaştı ve vatandaşların binmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Doluysa, Binmeyin! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun.
DOLUYSA, BİNMEYİN! İstanbul’da dolmuş şoförleri içinden bazılarının, salgına rağmen, kapasitelerinden fazla yolcu aldıkları yönünde şikâyetler artmaya başladı. Lütfen, fazla yolcu taşıyan dolmuşa binmeyin. Yolcu kapasitesi denetimi yapan Emniyet birimlerine yardımcı olsun. pic.twitter.com/XiAJvN3z0f— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2020
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