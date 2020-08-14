Son dakika haberi: Bakan Koca, anne ve babalara seslendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin ailelere çağrı yaptı. Bakan Koca, ''21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak..'' ifadelerinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasına ilişkin ailelere, ''Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak..'' çağrısında bulundu.
Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.. pic.twitter.com/5TndOpTlzF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020
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