Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle online toplantı yaptı. Bakan Koca, vaka sayılarında yüzde 100 artış gösteren illeri açıkladı.
Son dakika haberi... Bakan Koca paylaşımında, "Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle