MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller
GeriGündem Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.11.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte koronavirüs vaka sayısı yüzde 100 artan iller
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle online toplantı yaptı. Bakan Koca, vaka sayılarında yüzde 100 artış gösteren illeri açıkladı.

Son dakika haberi... Bakan Koca paylaşımında, "Adana, Mersin, Sakarya, Tokat, Tekirdağ ve Erzurum Sağlık Müdürleri ile yaptığımız online toplantıda, salgının bu illerimizdeki seyri, temaslı takibi, hasta yükü ve vaka artışları üzerinde durduk. Vakalar Tokat, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Sakarya'da iki haftada %100, Erzurum'da ise %50 artış gösterdi. Tedbirlerden verdiğimiz her taviz, salgınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle