Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı tabloyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER

RİZE: 614,16



BAYBURT: 473,60

AKSARAY: 413,23

BATMAN: 389,83

TRABZON: 366,67

VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER



AYDIN: 37.44



MUĞLA: 39.07



ANTALYA: 39.52



İZMİR: 43.30



KIRIKKALE: 51.70

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.

Geçen haftaki tablo ise şöyleydi;

İŞTE VAKA ARTAN EN ÇOK İLLER

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." ifadelerine yer verdi.

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