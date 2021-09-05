Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıkladı. Üç büyük şehirde 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı şöyle: İstanbul, 148.33, Ankara 194.96, İzmir 43.30. Vaka sayısının en çok olduğu kentlerde ise başı 100 binde 614.16 ile Rize çekti. Rize'yi ise 473.60 vaka ile Bayburt takip etti. Vakaların en az görüldüğü şehirler ise Ege kıyılarında Aydın'da 100 bin kişide 37.44, Muğla'da ise 39.07 olarak kayıtlara geçti. Turizm cenneti Antalya'daki vaka oranı ise 39.52.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısının yer aldığı tabloyu paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, "21-27 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
VAKA SAYISI EN ÇOK OLAN İLLER
RİZE: 614,16
BAYBURT: 473,60
AKSARAY: 413,23
BATMAN: 389,83
TRABZON: 366,67
VAKA SAYISI EN AZ OLAN İLLER
AYDIN: 37.44
MUĞLA: 39.07
ANTALYA: 39.52
İZMİR: 43.30
KIRIKKALE: 51.70
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.
Geçen haftaki tablo ise şöyleydi;
İŞTE VAKA ARTAN EN ÇOK İLLER
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Bakan Koca, "21-27 Ağustos arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu, Tokat. Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli." ifadelerine yer verdi.