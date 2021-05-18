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Haber Giriş: 18.05.2021 - 19:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

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Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayısı ve en az vaka görülen illeri paylaştı. 17 günlük tam kapanmanın tabloda etkisi görüldü. Haftalardır en çok vaka görülen İstanbul, bu hafta zirvede yer almadı. Türkiye'nin üç büyük şehrinde 100 bin kişide görülen vaka sayısı şöyle; İstanbul, 184.78, Ankara 152,63, İzmir 93,86... Öte yandan Bakan Koca, en çok vaka azalan illeri paylaşırken Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak illerindeki verilere dikkat çekti. İşte illerdeki son durum...

Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER

Erzurum: 192,28

İstanbul: 184,78

Ağrı: 182,84

Rize: 167:27

Bilecik: 156,37

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Şırnak: 26,96

Adana: 28,69

Hatay: 32,54

Osmaniye: 35,91

Kahramanmaraş: 43,06

3 BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul: 184,78

Ankara: 152,63

İzmir: 93,86

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı İşte il il haftalık vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

1-7 MAYIS HAFTALIK VAKA SAYSI HARİTASI İSE ŞÖYLE

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı İşte il il haftalık vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 binde illere göre vaka sayısı en çok azalan illerin tablosunu da paylaştı.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı İşte il il haftalık vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

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