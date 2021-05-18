Son dakika haberi... Bakan Koca açıkladı! İşte il il haftalık vaka sayıları ve vaka sayısı en çok azalan iller

Sağlık Bakanı Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKA OLAN İLLER



Erzurum: 192,28



İstanbul: 184,78

Ağrı: 182,84

Rize: 167:27

Bilecik: 156,37

EN AZ VAKA OLAN İLLER

Şırnak: 26,96

Adana: 28,69

Hatay: 32,54

Osmaniye: 35,91

Kahramanmaraş: 43,06

3 BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

İstanbul: 184,78

Ankara: 152,63

İzmir: 93,86

1-7 MAYIS HAFTALIK VAKA SAYSI HARİTASI İSE ŞÖYLE





VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 binde illere göre vaka sayısı en çok azalan illerin tablosunu da paylaştı.

Bakan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak. Bu güzel seyri kalıcı hale getirmek elimizde. Başardık yine başarabiliriz." ifadelerine yer verdi.

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