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Haber Giriş: 19.04.2021 - 22:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'nın yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

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Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova'nın yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artışlarının en yüksek olduğu illerin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Koca, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalova illerindeki yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı.

İllere göre 100 binde haftalık vaka sayılarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, 5 ildeki yoğun bakım yatak doluluk oranlarını açıkladı.

Sağlık çalışanlarının yükünün arttığına dikkat çeken Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

Vaka artışımızın en yüksek olduğu İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova illerimizin Sağlık Müdürleri ve Valileriyle online toplantı yaparak, bu illerimizdeki salgın sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdik.

İstanbul’da yoğun bakım yataklarımızda doluluk %71,4. Çanakkale’de %67,1. Tekirdağ’da %73,5. Kırklareli’nde %69. Yalova’da %55,4. Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü de oransal olarak artırıyor.

10-16 Nisan illere göre haftalık vaka sayısı şöyleydi;

Son dakika haberi: Bakan Koca açıkladı İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Yalovanın yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı

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