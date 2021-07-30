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Son dakika haberi: Bakan Koca acı haberi paylaştı! Dr. Ali Kalyoncu hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu'nun(58) hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakan Koca, acı haberi Twitter'dan şu sözlerle duyurdu;
Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun.