Son dakika haberi: Bakan Koca acı haberi paylaştı! Dr. Ali Kalyoncu hayatını kaybetti

Bakan Koca, acı haberi Twitter'dan şu sözlerle duyurdu;

Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun.

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